رغم معارضة الجمهوريين.. البيت الأبيض متفائل بشأن اعتماد الكونجرس تمويلا لأوكرانيا

أعرب البيت الأبيض عن تفائله بأن الكونجرس الأمريكي سوف يمرر مساعدات تكميلية لأوكرانيا على أساس الحزبين، حتى في الوقت الذي أعرب فيه الجمهوريون في مجلس النواب عن معارضتهم للأموال الإضافية.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن إدارة بايدن ممتنة لدعم الحزبين لأوكرانيا حتى الآن، مضيفة أن الرئيس "واثق من أن هذا الدعم سيستمر بينما نعمل معًا للتأكد من أن الشعب الأوكراني لديه كل ما يحتاجونه لمواصلة القتال بشجاعة من أجل حريتهم".

في رسالة إلى الكونجرس، طلبت إدارة بايدن أكثر من 24 مليار دولار من التمويل التكميلي، بما في ذلك أكثر من 13 مليار دولار من المساعدات الأمنية و 7.3 مليار دولار للمساعدات الاقتصادية والإنسانية لأوكرانيا.

قالت، جان بيير، إن مديرة مكتب الإدارة والميزانية شالاندا يونغ وأعضاء فريق الشؤون التشريعية للرئيس "أجروا العديد من المحادثات والعديد من المكالمات مع المشرعين على الأرض، مع كلا الطرفين لشرح بالضبط الحاجة إلى تسليط الضوء وإبراز الطبيعة الطارئة لهذا الطلب".

وأضافت إن الإدارة ستواصل التواصل مع الكونجرس وأنهم يعتقدون أن "هذا سيستمر من الحزبين".