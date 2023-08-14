كرم جبر: فعاليات مهرجان العلمين أقوى خط دفاع لمواجهة التطرف والإرهاب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سعيد جداً بما يحدث في مدينة العلمين الجديدة الآن من حفلات غنائية واستقبال رؤساء دول وأنشطة ثقافية ورياضية وغيرها من النشاطات الهامة.

وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن صوت الفن العربي ينطلق دائما من القاهرة ليصل جميع دول العالم، موضحاً أن دائما كان يقال علي الفنان أنه يحصل علي شهادة تخرجه إلي الفن من مصر.

وتابع كرم جبر، أن عودة مهرجان العلمين يعتبر أحياء للفنون ومشاركة الكثيرون داخل هذا المهرجان هو نجاح في حد ذاته، منوهاً إلى أن فعاليات هذا المهرجان أقوي خط دفاع ضد التطرف والإرهاب.