كرم جبر عن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية: المباني بالشكل الفرعوني الجميل.. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أصبح يباشر أعماله من العاصمة الإدارية الجديدة، ولذلك شاهد الحي الحكومي الجديد والذي تقع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بداخله وجميع المباني علي أعلي مستوي من حيث الشكل والتصميم.

وأضاف "جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أن جميع المباني تأخذ الشكل الفرعوني الجميل، مشيراً إلى أن مدينة العاصمة الإدارية الجديدة لم تأخذ مليما واحداً من ميزانية الدولة بل إنها تضيف الكثير من الأموال للدولة.

وتابع كرم جبر، أن في السابق كانت تمنح الأراضي الصحراوية لبعض الأشخاص بمقابل مادي قليل، ولذلك قامت الدولة بالتفكير الجيد لاستغلال هذه الأراضي ومن ثم تم إنشاء العاصمة الإدارية عليها.