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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 9 حالات تعد على أراض زراعية وأراضي أملاك الدولة بأسيوط

صدى البلد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

 وأشار إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلي تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها على أن يتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة.

محافظ أسيوط يتابع سير العمل بمنظومة التقنين وإزالة التعديات

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 9 حالات تعدي على أراضي زراعية وأراضي أملاك الدولة بمركزي أبنوب والقوصية خلال حملات تمت تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابهما حيث تمت إزالة أعمدة وردم القواعد في المهد (بعزبة البورة بالسوالم البحرية وبحوض السلال ببني محمديات وبنطاق الوحدة المحلية بالمعابدة وحوض العبادية بالمعابدة الشرقية والمعابدة الغربية بالعطيات البحرية) التابعة لمركز أبنوب وحالات أخرى (بحوض مهران على مساحه ١٢٠ مترا  ، وبحوض سجله الخطيب بمساحه ٣٥٠ مترا ، وحوض مهني بمساحه ١٥٠ مترا ، وإزالة حالة تعدي بحوض مهران بمساحه ١٥٠ مترا) التابعة للوحدة المحلية بمير بمركز القوصية لافتاً إلى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة مشيراً إلى إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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