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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صرف 1000 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صرف مكافأة قيمتها ألف جنيه لكافة العاملين بالجامعة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس؛ تقديراً لمجهوداتهم،  وتشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد، وتحسين الأداء.

وأضاف “المنشاوي”، أن المكافأة يتم صرفها؛ خصماً من صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، أن هذا القرار يشمل كافة العاملين بالجامعة؛ المثبتين، والمؤقتين، والمتعاقدين، وذلك بقطاعي التعليم، والمستشفيات الجامعية  من المنتسبين للكادر العام (موازنة، أو صناديق)، وكذلك كادر مهن طبية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة  الإسراع فى إنهاء الإجراءات اللازمة؛ لصرف المبلغ خلال الشهر الحالي، مؤكداً الحرص على اتخاذ كافة القرارات، والإجراءات اللازمة؛ من أجل التيسير على العاملين بالجامعة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

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الجدير بالذكر أن المبلغ المقرر صرفه؛ يأتي  تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية الصادر في الجلسة العاشرة بتاريخ 15 ديسمبر 2022.

وكشف شوكت صابر أمين عام الجامعة، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل الموجودين بالعمل، وللسادة القائمين بأجازات لبعض الوقت؛ وذلك وفق نسبة أيام العمل الفعلية، وصرفه أيضاً للعاملين المتعاقدين، أو المؤقتين؛ وفق ضوابط وآليات الصرف الواردة من مجلس إدارة الصندوق فى 15 ديسمبر 2022 ؛ وذلك بالتنسيق مع محمد أمين سلامة مدير عام الحاسبات والموازنة بالجامعة، و علاء أمين مسئول الجامعة طرف صندوق تحسين أحوال العاملين.

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