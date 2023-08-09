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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون ودعم المشروعات القومية والتنموية

محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل رئيس جامعة الأزهر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة اليوم الاربعاء ، الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر ، على هامش زيارته لفرع جامعة الأزهر بأسيوط لبحث سبل التعاون المشترك في دعم المشروعات القومية والتنموية ، والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتفعيل سبل المشاركة المجتمعية والاستفادة من الخبرات العلمية التي تذخر بها جامعة الأزهر .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي ومحمد عبدالخالق أمين عام جامعة الأزهر ولفيف من عمداء كليات جامعة الأزهر.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بقيادات جامعة الأزهر وبدور الجامعة في بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تذخر به من خبرات علمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودعم المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات ، بالإضافة إلى الدور التوعوي لجامعة الأزهر وخاصة حملاتها في برامج محو الأمية وبرامج مواجهة الزيادة السكانية.

وأشار إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة وتطوير منظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات.

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وأعرب رئيس جامعة الأزهر ، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط وتعاونه الكامل مع فرع الجامعة بالمحافظة ومشاركته في كافة العفاليات والبرامج التي تنفذها المحافظة لمواجهة بعض القضايا المجتمعية ونشر الثقافة والمعرفة معلناً عن دعمه الكامل لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة .

وفي نهاية اللقاء تبادل المحافظ ورئيس جامعة الأزهر الدروع التذكارية.

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