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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بسرعة إصلاح كسر مفاجئ بخط المشرحات 500 بالوليدية

أعمال إصلاح كسر خط
أعمال إصلاح كسر خط المشرحات 500 بالوليدية

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إصلاح كسر خط المشرحات 500 والذي أدى إلى انقطاع المياه ببعض الشوارع بمنطقة الوليدية بحي شرق وضعف المياه بالمنطقة بالكامل مطالبا بسرعة إنجاز أعمال الإصلاح والدفع بسيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة بقطع المياه لتوفير احتياجات المواطنين.
كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الازمات وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بحدوث كسر مفاجىء بخط المرشحات 500 والذى أدى إلى انقطاع المياه بشارع الشخوة وتفرعاته بجوار حضانة الأقصى وضعف المياه بمنطقة الوليدية بالكامل وذلك من السادسة صباح اليوم الأربعاء  وتم اخطار الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف واصلاح الكسر.
وقد كلف محافظ أسيوط كل من المهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعبداللطيف فضاله رئيس حي شرق بمتابعة أعمال الإصلاح والاستعانة بفرق متخصصة في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والدفع بمعدات الشركة بالإضافة الى توفير سيارات مياه نقية للمواطنين بصفة مستمرة لحين عودة المياه والتنسيق مع شركة الغاز والكهرباء والمرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الإصلاح .

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وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إنه تم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الاصلاح لافتًا إلى أن الشركة نوهت عن مواعيد البدء في الأعمال التنفيذية المعمول بها وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة حتى يتمكن الأهالي بمنطقة الوليدية من توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف المحطة عن الخدمة كما تم توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة وبصفة دورية في المناطق المتأثرة حيث تم الدفع بـعدد 5 سيارات 3 سيارات بشارع البحر وسيارة بشارع المعمل وسيارة بشارع الشخوة.
يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط قد أعلنت عن استقبال الشكاوى أو طلب سيارات مياه نقية عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن (١٢٥) من أى تليفون أرضي أو من أى محمول أو على الصفحة الرسمية للشركة أو الاتصال بالخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو على رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) .

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