محافظ أسيوط يشهد تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية بساحل سليم

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جولاته الميدانية لمتابعة مجمعات الخدمات الحكومية بالمراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، حيث تفقد تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم ، والمقام على مساحة 587 متر مربع بتكلفة 10 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق ويضم مركزًا تكنولوجيًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي) .

وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد ويأتي ذلك ضمن مشروعات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري ، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

رافق المحافظ ، خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

حيث بدأ محافظ أسيوط زيارته للمجمع بتفقد مكاتب خدمات التموين والسجل المدني والتضامن الاجتماعي والوحدة المحلية وذلك للتأكد من تقديم الخدمة للمواطنين بشكل لائق كما التقى العاملين وطالبهم بحسن استقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم بسهولة ويسر وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

كما استمع المحافظ، إلى شرح من المهندسة دعاء عوض عن مراحل انشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية الشامية والذي بلغت تكلفة انشاؤه 10 مليون جنيه ضمن 35 مجمع موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز بتكلفة 358 مليون جنيه وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مبادرة حياة كريمة للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية ، مشيداً بالجهد المبذول من كافة الجهات في تنفيذ المبادرة والتي تعد شهادة ميلاد حقيقية للقرية المصرية ، وبمشروعات مجمعات الخدمات الحكومية والتي سوف تنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

ووجه اللواء عصام سعد، بسرعة تجهيز وتأثيث باقي مشروعات مجمعات الخدمات بقرى ومراكز المحافظة المستهدف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تمهيداً لتشغيلها تلبية لاحتياجات المواطنين لافتًا إلى أن تأثيث مجمعات الخدمات يتم وفق البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الانتاج الحربي وفقًا للاشتراطات والمواصفات التي تم الاتفاق عليها لتشغيل مجمعات خدمات المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى.

وأوضح المحافظ ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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