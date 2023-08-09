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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كسر خط مرشحات 500.. انقطاع مياه الشرب بالوليدية في أسيوط

إنقطاع مياه
إنقطاع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الأربعاء ، عن كسر بخط المرشحات 500 والذى أدى إلى انقطاع المياه بشارع  الشخوة وتفرعاته بجوار حضانة الأقصى  الصرف الصحي وضعف المياه بمنطقة الوليدية بالكامل وذلك من السادسة صباح اليوم الي أن يتم الإصلاح.

وأكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف  المياه عن حي الوليدية، يأتي نتيجة لكسر مفاجئ في  خط GRp 500 لذا تم الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات  وطاقم الاصلاح

ونوهت الشركة إلى المواطنين بمواعيد البدء في الأعمال التنفيذية  المعمول بها، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، حتى يتمكن الأهالي بمنطقة الوليدية من توفير احتياجاتهم من المياه، خلال فترة ضعف المحطة عن الخدمة.


وتعلن شركة المياه المواطنين بأنها ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة  خلال الساعات المقبلة.

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كما أعلنت الشركة عن أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.

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