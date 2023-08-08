عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بـ10 ملايين جنيه.. محافظ أسيوط يتابع تشغيل مجمع خدمات المواطنين ببني مر

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد تشغيل مركز خدمات المواطنين ببني مر

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الثلاثاء، تشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري.

رافقه خلال الجولة اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة والمهندسة دعاء عوض مدير منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس هشام أبوضيف مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والمهندس أحمد المراغي مدير قطاع وسط وشمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

تابع محافظ أسيوط سير انتظام العمل بالمركز التكنولوجي والذي يضم 12 شباكًا والمقام على مساحة 587 م ومكون من 3 طوابق ويضم مركزًا تكنولوجيًا مصغرًا لخدمة المواطنين ومكاتب (سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين - وحدة محلية - تضامن اجتماعي) وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء الوحدة المحلية وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد.

ثم استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح من المهندسة دعاء عوض عن مراحل إنشاء وتشغيل مجمع خدمات المواطنين بقرية بني مر والذي بلغت تكلفة انشاؤه 10 مليون جنيه ثم تابع سير العمل بالمجمع والخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد والذي سوف ينهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات الحكومية وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والحصول على الخدمة بسهولة ويسر كما التقى مع العاملين بالمجمع وتعرف منهم عن الخدمات المقدمة للمواطنين وحثهم على بذل المزيد من الجد والاجتهاد والتفاني في العمل للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة في التحول الرقمي.

محافظ أسيوط: إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بمركزي صدفا والقوصية

محافظ أسيوط يناقش مع الزراعة والبيئة تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة


وأوضح المحافظ أن مجمعات خدمات المواطنين تقدم خدمات متميزة حيث تضم العديد من المنافذ الخدمية للمواطنين من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقلهم، منوهًا بأنه تم إنشاء 35 مجمعًا خدميًا ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية في 7 مراكز وذلك لخدمة أهالي القرى وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأكد اللواء عصام سعد أن ما تم تنفيذه من مشروعات نموذجية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في مختلف قطاعات العمل والتى بدأت ثمارها تظهر بشكل متتالي في كافة القرى والنجوع وهم ما يدل على اهتمام القيادة السياسية بالأسر الأكثر إحتياجاً وتحسين مستوى المعيشة لهم موجهًا كافة الجهات المختصة بالبدء على الفوري في التشغيل التجريبي لأية مشروعات يتم الانتهاء منها ضمن المبادرة الرئاسية حتى يستطيع المواطنون الاستفادة منها.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتم ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 2000 مشروع بتكلفة اجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط حياة كريمة خدمات المواطنين مركز خدمة المواطنين المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب موظفة بإحدى الجهات الحكومية

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

العروسة تتحدث بنفسها| زوجها اتهمها بأنها راجل في ليلة الدخلة .. شاهد ردها عليه بالفيديو

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس.. ماذا ينتظر أصحاب المعاشات؟

موضوعات متعلقة

بنسبة نجاح 59.4 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

ضربة قوية لواشنطن.. وكالة موديز تخفض تصنيف 10 بنوك أمريكية |تفاصيل

قتل مراته وبنته وحاول يولع في البيت .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة الجيزة البشعة

مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

كشف الحقيقة.. ضابط بالجيش الأوكراني يحذر من كارثة وشيكة في كييف

إسرائيل تفرج عن المتهم بقتل الشهيد الفلسطيني قصي معطان

شاهد.. أبو العينين الخيرية تشارك مع التحالف الوطني في تجهيز العرائس الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خرافي.. نسرين طافش تثير الجدل بفستان جرئ

صورة جديدة لـ فيروز تثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا ..شاهد

فوائد خارقة لا تعلمها عن تناول الفشار

دراسة.. سبب صادم للإصابة بانتفاخ الدماغ

فيديو

أمطار رعدية وعواصف.. تحذير عاجل لسكان الإسكندرية وهذه المحافظات

91.5% للطب و84% للهندسة .. مفاجآت بتنسيق المرحلة الأولى | وتنبيه هام للطلاب

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ