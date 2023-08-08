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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بمركزي صدفا والقوصية

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل لافتاً إلى إزالة التعديات على الأراض الزراعية واملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة حالتي تعد على أراضي زراعية بمركزي صدفا والقوصية خلال حملات إزالة يتم شنها بصفة دورية عقب تنفيذ أعمال رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها.

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وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بالقوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية قد قامت بتنفيذ إزالة تعدي بقرية نزالي التابعة للوحدة القروية بفزارة التابعة لمركز القوصية على مساحه نصف قيراط عبارة عن شدة خشبية قواعد وأعمدة الدور الأرضي وردم القواعد فضلاً عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا بإزالة فورية تعدي على الطريق العام بقرية بني فيز ؛ وذلك بالتنسيق مع نواب رئيسي المركز ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الازالات والاشغالات والزراعة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية مؤكداً على استمرار حملات الازالة في كافة مراكز وقرى المحافظة على أن يتم متابعة الازالة بعد التنفيذ حتى لا يتم تكرار التعدي مرة أخرى حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الحصول على الغذاء والمحاصيل الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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