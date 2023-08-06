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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على متابعة مراحل تنفيذ المشروعات بالمراكز والأحياء طبقًا للمواصفات والمعايير

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الإسكان

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على ضرورة المتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل، وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة من بينها المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة والانتهاء منها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة.

ولفت المحافظ، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام نهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية مستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 .

 جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس عصام القرن وكيل وزارة الإسكان بأسيوط ، والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفنى بمديرية الاسكان.

وقد تناول اللقاء الموقف التنفيذى ومراحل العمل لمشروعات تطوير الاسواق والمواقف وما تم خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة القادمة ووضع آليات ومحاور محددة لتلافي المعوقات التي ظهرت ووضع حلول لها لاستكمال تلك المشروعات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن فضلاً عن الاجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي سيجري تنفيذها والمواقع المقترحة لإقامة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالقرى والمراكز والأحياء بمشاركة كافة الجهات المعنية تلبية لاحتياجات المواطنين ووفقًا للاولويات.

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وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة التي تنفذها وتشرف عليها مديرية الاسكان بالمحافظة، وذلك بأسرع وقت ممكن خاصة مع إستخدام أحدث الوسائل والمعدات والعمل على حل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع .

وأوضح أن الدولة تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد ، وتضع هذا الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى استمرار جولاته الميدانية والنزول إلى أرض الواقع فضلاً عن عقد الاجتماعات مع مسئولي القطاعات لمتابعة الأعمال والاطمئنان على سير العمل بهذه المشروعات.

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