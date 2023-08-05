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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتابع التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين بمراكز منفلوط وديروط والفتح

سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد تجهيزات مجمعات خدمات المواطنين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إنه يتابع بصفة مستمرة أعمال التجهيزات النهائية لتجهيز مجمعات خدمات لمواطنين بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لافتا إلى أنه تم تكليف المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة بتفقد ومتابعة التجهيزات النهائية لمجمعات خدمات المواطنين بقرى المرحلة الأولى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "المشروع القومي لتطوير القرى .. حياة كريمة" وذلك تمهيداً لبدء العمل وتشغيلها تجريبيًا في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمات وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة مشيراً إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الامكانات لها للانتهاء من مشروعات حياة كريمة وفقًا لخطة ورؤية الدولة وتنفيذها بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وتفقد المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير المساعد للمحافظة ،التجهيزات النهائية وتوصيل المرافق بمجمعات خدمات المواطنين بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز الفتح ومنفلوط وديروط يرافقه المهندس عصام القرن مدير مديرية الإسكان بأسيوط ورؤساء المراكز وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري بالمحافظة ومسئولى جهاز التعمير ،وتابع نهو الاعمال واستكمال تلافى الملاحظات فى توصيل المرافق والتشطيبات النهائية وتأثيث الوحدات تمهيدا لتشغيلها خلال ايام مؤكدا على تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات والهيئات والتنسيق المستمر من أجل تذليل العقبات والمشكلات لرفع معدلات ونسب التنفيذ للانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتقدم خدماتها للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروعات مجمع الخدمات الزراعية

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة بقرية بني محمديات بأبنوب


كان محافظ أسيوط قد قام بعدة جولات ميدانية لمتابعة استكمال الاعمال النهائية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كما عقد عدة اجتماعات لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات التي تحظى باهتمام كبير ودورى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والتواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات لتوفير الدعم اللازم لإنهاء جميع مشروعات المبادرة الرئاسية في مواعيدها المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية من أجل تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين بمختلف القرى والنجوع ، وشدد محافظ أسيوط على المسؤولين والجهات المنفذة بتكثيف الجهود وتسريع الأعمال من أجل تلافي الملاحظات وإنهاء كل التجهيزات والتشطيبات النهائية بالمجمعات الخدمية والزراعية والمشروعات التي تم  الانتهاء منها لبدء تقديم خدماتها للمواطنين والعمل على تذليل أي معوقات والبدء الفوري في تأثيثها لنقل الموظفين إليها.

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