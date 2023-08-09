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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار جمهوري.. تعيين الدكتور وجدي نخلة عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

الدكتور وجدي نخلة
الدكتور وجدي نخلة عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الدكتور وجدى رفعت فريد نخلة؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية، والنهوض بها على المستوى التعليمي، والإداري والبحثي؛ في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والوزارة.

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وتم تكليف الدكتور وجدي رفعت فريد نخلة، أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية النوعية؛ للقيام بأعمال عمادة الكلية  في يناير 2017، إلى أن تم  صدور قرار جمهوري سابق بتعيينه عميداً للكلية عام 2019 لمدة 3 سنوات، ثم أعقبها استمراره فى تقلد المنصب كقائم بالعمل.

وشغل الدكتور وجدي رفعت منصب وكيل للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2012، كما  شغل منصب رئيس لمجلس قسم التربية الفنية عام 2016.

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