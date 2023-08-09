قرار جمهوري.. تعيين الدكتور دويب حسين عميدا لكلية الحقوق بجامعة أسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين صابر؛ بمناسبة صدور القرار الجمهورى؛ بتعيينه عميدًا لكلية الحقوق، متمنيًا له المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية، والنهوض بها على المستوى التعليمي، والإداري، والبحثي؛ في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

وكان قد تم تكليف الدكتور دويب حسين صابر أستاذ القانون العام، والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط؛ بالقيام بأعمال عميد كلية الحقوق، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.

شغل الدكتور دويب حسين صابر منصب رئيس قسم القانون العام، كما شغل منصب المشرف على قسم القانون الدولي العام، والمشرف على قسم المالية العامة ، والمشرف على قسم تاريخ القانون، كما تم تكليفه بالقيام بأعمال عميد لكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، و مستشار قانوني (خبير قانوني ) بمجلس الشوري بسلطنة عمان.