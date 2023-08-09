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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة منذ توليه المنصب.. رئيس جامعة الأزهر يزور فرع أسيوط ويقدم الدعم

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يزور فرع أسيوط

استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات؛ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في أول زيارة رسمية له لفرع الجامعة بأسيوط وسط ترحاب شديد، يرافقه الأستاذ محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة.

وعبر رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من علماء الجامعة، لافتًا إلى أنه يحمل في قلبه كل الحب والود لمحافظات الصعيد التي خرجت قامات علمية ووطنية كبيرة في جميع المجالات، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر، دعمه الكامل لجميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة.

يأتي هذا في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان عليها والوقوف على سير العمل بها، ومتابعة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين  من القطاعات المتعددة بالجامعة كقطاع المستشفيات متمثلًا في مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط التي تقدم خدماتها بالمجان. 

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