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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة أسيوط يتفقد استقبال الطوارئ الجديد بالمستشفى الجامعي الرئيسي.. صور

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يتفقد إستقبال الطواريء

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعمال التجديد وإعادة التأهيل لاستقبال الطوارئ الجديد بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل، ومتابعة التجهيزات، وذلك في اطار حرص مستشفيات جامعة أسيوط على تطوير وحداتها؛ لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى لأبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

 رافق الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتورة دينا على نائب مدير المستشفى لشئون الاستقبال، والمهندسة عبير بخيت مدير عام إدارة الشئون الهندسية للمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن تطوير مستشفيات جامعة أسيوط يأتي في اطار  الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن، مشيدا بأعمال التطوير التي تشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، وزيادة طاقتها الاستيعابية، لكي تتمكن من أداء رسالتها لخدمة مرضى صعيد مصر.

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وأوضح الدكتور إيهاب فوزي أن الاستقبال الجديد يمثل طفرة طبية داخل مستشفيات جامعة أسيوط، لما به من إمكانيات متميزة، مشيراً إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية تحرص على القيام بعمليات الاحلال والتجديد والتوسعه اللازمة بجميع الأقسام والوحدات الطبية.

الجدير بالذكر أن استقبال الطوارئ الجديد يتضمن عنبر رجال، وعنبر حريم، وجناح عزل، وغرفة إنعاش قلبي ورئوي، وغرفة عمليات صغري، وعناية متوسطة، وعناية مركزة ، وفحص خارجي، ونقاط تجمع يستوعب ضعف عدد المرضى الحالي.

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