رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، مقر مكتب التنسيق الإلكتروني بكلية الآداب بحرم الجامعة القديمة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل به، وجاهزية المقرات؛ لاستقبال الطلاب، وانتظام سير إجراءات تسجيل الطلاب؛ لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023، والتي بدأت أمس السبت 5 أغسطس، وتستمر حتى الأربعاء 9 أغسطس.

وأكد رئيس جامعة أسيوط انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتوفر كافة الإمكانيات اللازمة ؛ بما يحقق مصلحة المترددين من الطلاب، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل القائمين على مكاتب التنسيق، كما اطلع على جميع الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للطلاب، وخطوات التسجيل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالرد على جميع تساؤلات واستفسارات الطلاب، و أولياء أمورهم، و العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب، والتعامل بشكل فوري مع أي حدث طارئ ، أو عطل فني؛ حتى إتمام عملية التسجيل بالكامل.

وخلال جولته التفقدية، التقى رئيس جامعة أسيوط، بعدد من الطلاب ، وأولياء أمورهم الموجودين بمقر مكتب التنسيق؛ وذلك للاطمئنان على سهولة وتيسير كافة الإجراءات و الخطوات، وتلبية رغبات الطلاب ؛ وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، مرحبا بالطلاب الجدد، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص مكتبين لأعمال التنسيق؛ المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل: معملين، سعة الأول ( 33) جهاز كمبيوتر، والثاني (16) جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل (15) مختصاً، والمكتب الثانى بمركز الحاسب الآلي بقطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر (55) جهازاً، وعدد القائمين على العمل (11) مختصاً.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة التفقدية الدكتور خالد سلامة وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حامد مشهور وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

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