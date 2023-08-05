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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتورة أميرة الحوفي الحائزة على جائزة "المرأة المتميزة عالميا"

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتورة أميرة الحوفي

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة أميرة الحوفي، الأستاذ بكلية التمريض بالجامعة؛ والحاصلة على جائزة المرأة المتميزة عالمياً لعام 2023، من المؤسسة العالمية للمؤثرين؛ من دولة الإمارات العربية المتحدة بإمارة دبى، وقدَّم لها التهنئة، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأشاد رئيس الجامعة بالسمعة الطيبة عالمياً؛  لأساتذة جامعة أسيوط، وحرص إدارة الجامعة؛ على تسليط الضوء على النماذج المشرفة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في  مختلف المجالات، وفي كافة الأوساط العلمية داخل مصر وخارجها ، معرباً عن اعتزازاه بالجهود العلمية، والبحثية لأبناء الجامعة من اعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والباحثين خارج مصر ، والتي تسهم في رفع اسم الجامعة محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.

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من جانبها، وجهت الدكتورة أميرة الحوفي؛ الشكر إلى الدكتور أحمد المنشاوي، على استقبالها ، وتهنئتها، مؤكدة أن ذلك يعد دافعاً لها على مواصلة عملها البحثي، والطبي والإنساني.

يذكر أن الدكتورة أميرة  الحوفي لها مجهودات واضحة في المجال العلمي والبحثي والخيري والإنساني، وما تقوم به من خلال عملها كواحدة من أفضل مائة عالم في مجال التمريض عالميا لعام 2022، وجاء الترشيح لهذه الجائزة من منظمة اليونيسكو فانفك حيث تشغل الحوفي منصب سفير للسلام الدولي للمؤسسة لجمهورية مصر العربية.

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أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط الدكتورة أميرة الحوفي الحائزة على جائزة الملك فهد دولة الإمارات العربية المتحدة

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