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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء استقبال طلاب الثانوية العامة بمكاتب تنسيق جامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

بدأت معامل تنسيق جامعة أسيوط بكلية الآداب، ومركز الحاسب الآلي بقطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، اليوم السبت في استقبال طلاب الثانوية العامة لإبداء رغباتهم وفقاً لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد؛ لطلاب الثانوية العامة المصرية.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بتقديم التسهيلات اللازمة، والخدمات المطلوبة؛ لطلاب الثانوية العامة طوال فترة التنسيق، موضحاً إن معامل تنسيق جامعة أسيوط على أتم الاستعداد؛  لاستقبال طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم، مضيفاً أنه يوجد بمعامل التنسيق موظفون مختصون؛ لتقديم المعلومات الكافية للطلاب، وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين؛ لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي، أو الإنترنت.

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وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط يتضمن مكتبين؛  المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل معملين؛ سعة الأول ( 33) جهاز كمبيوتر، والثاني (16) جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل (15) مختصاً، والمكتب الثانى بمركز الحاسب الآلي بقطاع (1) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر (55) جهازا، وعدد القائمين على العمل (11) مختصاً.

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