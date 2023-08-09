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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

قرار جمهوري.. تعيين الدكتورة تيسير حسن عميدا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط

الدكتورة تيسير حسن
الدكتورة تيسير حسن عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأسيوط

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد سليمان؛ بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينها عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح فى تطوير الكلية، والنهوض بها على المستوى التعليمي، والإداري، والبحثي؛ فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة والوزارة.

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يذكر أن الدكتورة  تيسير حسن عبد الحميد سليمان أستاذ بقسم نظم المعلومات، حاصلة على الماجستير فى الحوسبة العلمية من كلية العلوم- جامعة القاهرة، والدكتوراة في نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة عين شمس.

 وشغلت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد رئاسة مجلس قسم نظم المعلومات عام 2009،  كما شغلت منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2015 ،  ثم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى عام 2021 ، إلى جانب تكليفها؛ بالقيام بعمل عميدة الكلية منذ عام 2018 ، وحتى صدور القرار الجمهوري.

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