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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة

نائب رئيس جامعة أسيوط
نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التنسيق الإلكترونى

وجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، كافة القائمين على العمل بمعامل التنسيق الإلكترونى بالجامعة؛ بضرورة التيسير على طلاب الثانوية العامة ومساعدتهم، والرد على تساؤلاتهم؛ حتى يتمكنوا من انتهاء عملية تسجيل رغباتهم؛ تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات، والمعاهد المصرية للعام الجامعي 2023/ 2024، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات، والخدمات الداعمة للطلاب، وأولياء الأمور؛ بما يضمن سير أعمال التسجيل الإلكتروني بسهولة ويسر.

 

وفي إطار ذلك، تفقد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، مقر مكتب التنسيق الإلكتروني بمركز الحاسب الآلى بقطاع (١) بالمدينة الجامعية للطلاب؛ للاطمئنان على سير أعمال التنسيق الإلكتروني داخل المركز ، تزامنا مع بدء أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والمعاهد، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ٢٠٢٣م.

وخلال الجولة ، حرص الدكتور أحمد عبد المولى، على متابعة عمل أجهزة الحاسب الآلي التي وفرتها الجامعة؛ لتسجيل رغبات الطلاب، وعددها( ٥٥ ) جهازاً  ، كما تابع وجود العاملين بالمركز؛ حيث أثنى على جهدهم وعملهم ، منذ انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني ، كما تفقد استراحة أولياء الأمور، داخل المركز والمعدة خصيصا؛ للتيسير عليهم، وعلى أبنائهم طوال فترة تسجيل الرغبات.

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كما تفقد، الدكتور أحمد عبد المولى، أعمال الإحلال والتجديد بقطاع (٢)  ، موجها تعليماته بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية قبل بدء العام الدراسي الجامعي الجديد.

رافق الدكتور أحمد عبدالمولى ، خلال الجولة ، محمود عنتر مدير عام المدن الجامعية، و محمد عبدالعظيم رئيس مركز الحاسب الآلي، وعدد من مديري الإدارات المختلفة بالمدن الجامعية.

ومن الجدير بالذكر ، أن جامعة أسيوط خصصت مكتبين للتنسيق الإلكترونى، المكتب الأول بكلية الآداب، ويشمل: معملين سعة الأول (٣٣) جهاز كمبيوتر، والثاني (١٦) جهاز كمبيوتر، وعدد القائمين على المعمل (١٥) مختصاً، والمكتب الثانى بمركز الحاسب الآلي بقاع (١) بالمدينة الجامعية للطلاب، ويبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر (٥٥) جهازا، وعدد القائمين عليه(١١).

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