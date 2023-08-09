أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بجهود الأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الوسطية والاعتدال في أنحاء العالم.

محافظ أسيوط يشيد بجهود جامعة الأزهر في خدمة مواطني الصعيد

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لقطاع كليات الوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة بمكتبة بديوان عام محافظة أسيوط.

وثمن محافظ أسيوط الجهود التنويرية لعلماء الأزهر الشريف في جميع وسائل الإعلام محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كما ثمن أيضا الجهود الكبيرة التي يقدمها مستشفى الجامعة بأسيوط لخدمة مواطني محافظات الصعيد، خاصة وقت جائحة كورونا، إضافة إلى جهود أطباء جامعة الأزهر بأسيوط في تدريب أطباء العزل في مستشفى أبو تيج.

وعبر محافظ أسيوط عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي شاهدها على أرض الواقع في مستشفى الجامعة بأسيوط وتم افتتاحه وتضمنت: افتتاح وحدتي مناظير الجهاز الهضمي، وتفتيت الحصوات بالمنظار، ووحدة السكتة الدماغية.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسيوط ورئيس جامعة الأزهر ونائبه لقطاع الوجه القبلي.

رئيس جامعة الأزهر في أول زيارة رسمية له لفرع الجامعة بأسيوط

وفي إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم؛ للاطمئنان عليها والوقوف على سير العمل بها، ومتابعة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين من القطاعات المتعددة بالجامعة كقطاع المستشفيات متمثلًا في مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط التي تقدم خدماتها بالمجان؛ استقبل الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة لقطاع كليات الوجه القبلي، وعمداء الكليات؛ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في أول زيارة رسمية له لفرع الجامعة بأسيوط وسط ترحاب شديد، يرافقه الأستاذ محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة.

وعبر رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط هذه الكوكبة من علماء الجامعة، لافتًا إلى أنه يحمل في قلبه كل الحب والود لمحافظات الصعيد التي خرجت قامات علمية ووطنية كبيرة في جميع المجالات، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأعلن رئيس الجامعة عن دعمه الكامل لجميع كليات الوجه القبلي في أداء رسالتها في الجمهورية الجديدة.