غدا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثالث لمسابقة «مواهب وقدرات»

ينظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، غدا الخميس، احتفالية كبرى لتكريم الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث٢٠٢٢ / ٢٠٢٣م، والتي تقام تحت شعار «إبداع وتميز»؛ تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وتقام الاحتفالية بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بحضور فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة نيفين يوسف، وزير الثقافة المصرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، ونخبة من قيادات وعمداء ونواب كليات جامعة الأزهر، وعدد من الفنانين، والمثقفين بالمجتمع، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة «مواهب وقدرات».

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.