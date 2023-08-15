محافظ الفيوم يعتمد تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام لـ228 درجة

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 228 درجة للعام الدراسي 2023/2024، ببعض المدارس التي لم تستكمل كثافاتها في المرحلة الأولى للتنسيق.

ويهدف القرار لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

كان محافظ الفيوم، قد اعتمد نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، بالمدارس الحكومية بالمحافظة، للعام الدراسي 2023/2024، بمجموع 233 درجة، وتبين أن بعض مدارس التعليم الثانوي العام، بها فراغات تعليمية ولم تستكمل كثافاتها، وذلك طبقاً للإحصاء الوارد من الإدارات التعليمية، ومتابعة اللجنة المشكلة والمعنية بهذا الموضوع.