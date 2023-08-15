عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين

مراسل برنامج «صباح
مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر

قال محمد الخطيب، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مهرجان العلمين له صدى إعلامي وسياحي وثقافي وتراث كبير جدا على المستويات كافة، مشيرًا إلى أن الفعاليات والأحداث الرياضية تتصدر المشهد في الأسبوع الخامس.

وأضاف «الخطيب»، في رسالة على الهواء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ المهرجان سيشهد تنظيم البطولة العربية للجودو التي يشارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الدول العربية، كما سيشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الافتتاح، كما سيشارك عدد كبير من رؤساء اتحاد اللعبة بالدول العربية. 

وأوضح أن مهرجان العلمين يؤكد قدرة الدولة المصرية والقيادة السياسية على تنظيم أي بطولة دولية وعربية، مشددًا على أن هذا الأمر له أثر إيجابي على استضافة رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وأن تكون مصر من الدول الرائدة في المجالات الرياضية. 

وأكد أن مهرجان القاهرة للدراما سينطلق في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، لافتًا إلى أن أول عمل درامي مصري خرج للنور عمره 61 سنة وكان اسمه «هارب من الإعدام»، وشدد على أن الفنانين أشادوا بمدينة العلمين الجديدة والتنظيم وسيكون المهرجان في منتهى القوة ووجهوا الشكرَ إلى القائمين عليها. 
 

مهرجان العلمين الأحداث الرياضية البطولة العربية للجودو مهرجان القاهرة للدراما مدينة العلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم لمكافحة انتشار الامراض النفسية بين طلاب المدارس

موافقة مشروطة.. انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة حقيقة أم حيلة كولومبية؟

ترشيحاتنا

خروج عدة مظاهرات لمساندة الأسرى المضربين عن الطعام ضد ظلم الاحتلال الإسرائيلي

تمارس السحر والشعوزة .. القبض على أدمن صفحات مشبوهة على فيسبوك

أحمد العوضي ينقذ 4 أشخاص من الغرق بالساحل الشمالي.. فيديو

رسميا.. زد يضم نجما جديدا من الأهلي لمدة 3 سنوات.. من هو؟

وزير التعليم: اعتداءات الطلاب على المعلمين لازم تختفي من مدارسنا

100مليار جنيه عوائد.. برلماني يطالب بسرعة إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعلاج الأملاح في الجسم .. أحرص على أتباع هذه النصائح

بعد أسابيع من احتراقها.. حادث مأساوي في أكبر مدينة ترفيهية في ألمانيا

فيديو مروع.. ثور يعتدي على مصارعه بوحشية في إسبانيا

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

فيديو

المخيف.. انتقال محمد شريف إلى الدوري السعودي .. فيديوجراف

لعنة المال في عين شمس أشعل النار في شقيقته وأولادها و 11 آخرين

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ