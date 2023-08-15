محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول لإقامة محطات تموين وخدمات وقود متكاملة

شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية وشركة التعاون للبترول لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمات وقود متكاملة ( مواد بترولية ، غاز ، كهرباء ) بجميع أرجاء المحافظة لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير منتج عالي الجودة وبأسعار تنافسية.

يأتي هذا في إطار خطة المحافظة في إعادة استغلال الأصول الغير مستغلة والتوسع في إقامة محطات الوقود والغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المستهلكين ودعم الاقتصاد القومي طبقاً لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ".



وقع البروتوكول اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة وناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، بحضور مدير عام أقاليم بحري بشركة التعاون للبترول، مدير شركة المنوفية لصيانة الآليات بالمحافظة، مدير شركة التعاون للبترول بالمنوفية.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم محافظة المنوفية بتوفير قطع أراضي تصلح لإقامة محطات تموين مواد بترولية والخدمات المتكاملة داخل الحيز العمراني وتقديم وسائل الدعم والتسهيلات اللازمة لإتمام جميع الإجراءات وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وأضاف أن شركة التعاون للبترول ستقوم بتنفيذ أو تطوير المباني والمنشآت والمرافق والتجهيزات اللازمة لتشغيل محطات تموين مواد بترولية وخدمة متكاملة تنفيذاً للمخططات والمواصفات المطلوبة والمعتمدة وطبقاً للوائح والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية ، وكذا توفير المعدات اللازمة لتشغيل محطات الخدمة والتموين بالوقود والغاز الطبيعي والكهرباء وأعمال الأمن الصناعي.

وخلال اللقاء أهدى رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول درع الشركة لمحافظ المنوفية تقديراً لمجهوداته المبذولة لتحقيق الشراكة بما يساهم في تحقيق التنمية بهذا القطاع.

كما أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لرئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول تقديراً له .

يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المحافظة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرصه التام على التعاون مع جميع الجهات والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون