متى غرة صفر 1445.. فلكية جدة تعلن

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيصل منزلة الإقتران لشهر صفر يوم الأربعاء 29 محرم 1445 الموافق 16 أغسطس 2023 (يوم التحري) عند الساعة 12:38 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة .

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، الاقتران أحد منازل القمر ويعني إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع ارجاء الأرض.

ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة (يوم التحري) عند الساعة 06:51 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (03) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات واضاءته (0.3 %) وسيغرب عند الساعة 07:10 مساءً بعد ( 19 دقيقة) من غروب الشمس وبذلك ستتحقق شروط دخول شهر صفر “فلكياً (حسابياً)”.

سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى " الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بالعين المجردة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

ففي يوم الخميس 17 أغسطس 2023 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:50 مساءً وسيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (11) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (13) درجة واضاءته (2.4 %) وستكون رؤيته بالعين المجردة ممكنه في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:43 مساءً بعد ( 53 دقيقة) من غروب الشمس.