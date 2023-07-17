محاق محرم| سر اختفاء القمر من السماء طوال الليلة.. أستاذ فلك يُجيب

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة ، حيث يختفي فيها القمر، وذلك حين وصوله لمرحلة المحاق، وسيكون القمر الجديد "محاق محرم" فرصة يترقبها هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون على موعد اليوم الأثين الموافق 17 يوليو مع القمر الجديد (محاق محرم)، وأن القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في هذا اليوم حيث انه يشرق مع الشمس ويغرب معها في نفس الوقت تقريبا.

وأوضح الدكتور" تادرس" أن هذا الوقت وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة، مشيرآ إلى أن أفضل الأيام للرصد الفلكي تكون فى أحلك الليالي أو المعروفة بـ الليالي الليلاء وهي الليالي المظلمة جدا وهذه الليالي تكون مثالية فى الرصد الفلكي ويفضلها الفلكيون كثيرا.

والفت الدكتور تادرس أن تلك الليالي هي الثلاث الأخيرة من الشهر القمري حيث يشرق القمر كهلال رقيق قبل شروق الشمس نحو الشرق مباشرة، ليلة القمر الجديد نفسه الذي لا يظهر عليه القمر اصلا وأول ثلاث ليالي من الشهر الجديد، عندما يظهر القمر كهلال رقيق مباشرة بعد المغرب نحو الغرب.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

موعد رأس السنة الهجرية

واعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم رأس السنة الهجرية، ومواعيد أول أيام شهر محرم والعام الهجري 1445هـ، وذلك وفقآ للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وطبقا للحسابات الفلكية فإن هلال شهر المحرم يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:33 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الإثنين 29 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 17/7/2023م وهذا اليوم سوف يكون يوم الرؤية، وفى ذلك اليوم سوف تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1445 هجريا بعد غروب شمس يوم الإثنين المقبل.

وتشير الحسابات الفلكية إلي أن هلال شهر محرم (رأس السنة الهجرية) لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، لذلك من المتوقع أن يتعذر رؤيته وبهذا يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ، وأن يكون يوم الأربعاء 19 يوليه 2023 هو غرة شهر المحرم.