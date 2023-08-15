وزير التعليم: قرارات عاجلة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور قريباً

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة حريصة علي التخفيف عن كاهل أولياء الأمور واتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل للطلاب.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الادارية الجديدة : أن الوزارة بصدد إصدار قرارات مرتقبة ستعمل على تخفيف الحمل والعبء على ولي الامر ، مؤكدا أن الطالب وولي الأمر والمعلم هم الأولوية لوزارة التربية والتعليم.

وعن تظلمات الثانوية العامة 2023 ، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الثانوية العامة كانت الاسئلة المقالية كلها عبارة عن سؤالين في كل مادة ، وتم تصحيح الاسئلة المقالية بطريقتين طريقة عبر تابلت المعلم وطريقة يدوية وتم حساب الدرجة الاعلى ، وبالتالي هناك دقة ومصداقية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة

وأضاف أن التظلم مكفول لجميع طلاب الثانوية العامة قائلا “اذا طلع لاي طالب درجة زيادة لن تتوانى وزارة التربية والتعليم عن اعطاءها له”

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي لإطلاق "برنامج تدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد "البرنامج التدريبي للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين" فى المدارس بالتعاون مع مؤسسة "فاهم للدعم النفسى"، ومؤسسة "التعليم أولاً"