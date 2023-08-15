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برلمان

برلمانية: إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج حماية تأمينية لهم

أسماء الجمال عضو
أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، خطوة غير مسبوقة وحماية تأمينية لأهلينا في الخارج.

وأشارت "الجمال"، إلي أن إطلاق وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، تستهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، وتوفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، كما أنها توفر برنامجا تأمينيا متكاملا بجانب مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، وهو دعم حقيقي للمواطن المصري الذي يعيش في الخارج.

وأوضحت "الجمال" ، أنه يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة، كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

ودعت النائبة أسماء الجمال، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الترويج لوثيقة المصريين بالخارج بالدولار، للتوضيح مزايا الوثيقة في توفير الحماية الاجتماعية، مثمنا التعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك الأهلي المصري، للعمل على طرح وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج، وهو ما يؤكد تعاون الجميع من أجل أبناء أهل البلد في الخارج . 

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