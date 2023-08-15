ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.

بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 56402 طن تشمل : 15020 طن يوريا و 6445 طن رمل و 2500 طن كسب فول صويا و 350 طن كحول و 32087 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25258 طن تشمل : 7717 طن خردة و 502 طن خشب زان و 1680 طن ابلاكاش و 4000 طن ذرة و 3184 طن حديد و 8175 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 450 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1902 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 159884 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112380 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3831 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، و عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية ، و عدد 5 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 1631 طن ) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 1695 طن ) من القمح متجهه إلى محافظة المنيا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5243 شاحنة .