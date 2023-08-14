الصوت الذهبي .. مسابقة دينية بمركز شباب دمياط

نفذ اليوم مركز شباب البراشية " ضمن فعاليات صيف شبابنا، مسابقه دينية "الصوت الذهبي " بإدارة شباب مدينة فارسكور ، بمشاركة أعضاء مركز الشباب

جدير بالذكر أن النشاط الديني ضمن خطة نشاط إدارة شباب مدينة فارسكور لشهر اغسطس للعام المالي 2024/2023.

ويهدف النشاط إلى حفظ كتاب الله وتنمية المواهب ورعايتها ، تهدف المسابقه إلي تشجيع حفظة القرآن الكريم وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلًا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة ، و تخلق منافسة حميدة بين الشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثلا أعلى يحتذى به.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.