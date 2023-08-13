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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 37 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 37 سفينة حاويات وبضائع عامة و4 آلاف و699 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الأحد/ - إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و750 طن قمح متجهين إلى صوامع (كوم أبو راضي، أسيوط ، إمبابة )، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 162 ألفا و932 طنا، وبمخازن القطاع الخاص 116 ألفا و199 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 432 حاوية مكافئة، والوارد بلغت 558 حاوية مكافئة، فيما بلغت حاويات الترانزيت 4 آلاف و388 حاوية مكافئة.

وأوضح أن الصادرات من البضائع بلغت 43 ألفا و31 طنا، بينما شملت الواردات 31 ألفا و754 طنا، من بينها 9 آلاف و362 طن قمح، 2595 طن ذرة ، 6049 طن حديد و3 آلاف و 303 رؤوس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي 895 طنا.
 

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