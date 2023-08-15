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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقبال كبير من الطلاب .. التعليم: إضافة 15 مدرسة تكنولوجية جديدة قريبا

وزير التعليم
وزير التعليم

كشف محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تفاصيل توقيع 5 اتفاقيات مع وزارة العمل واتحاد الصناعات لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة.

 

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وقال محمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  إنشاء المدارس التكنولوجية يحتاج إلى مستثمرين لإنشاؤها ".

أضاف محمد مجاهد :" وصلنا للمدرسة رقم 61 وسوف يتم إضافة 15 مدرسة تكنولوجية جديدة في المستقبل القريب ".

 وتابع محمد مجاهد :"  تخصصات المدار س التكنولوجية التي تم توقيع اتفاقيات مع وزارة العمل واتحاد الصناعات بشأنها، خاصة بمواد البناء وصناعة الأخشاب والأدوية والكيماويات ".

وأكمل محمد مجاهد :"  لازم يكون عدد الطلاب من 20 لـ 25 طالب في الفضل داخل المدارس التكنولوجية التطبيقية لضمان جودة التعليم ، مضيفا:" هناك إقبال من الطلاب للالتحاق بالمدارس التكنولولجية التطبيقية ".

وتابع محمد مجاهد:" المدارس التكنولوجية التطبيقية توفر فرص عمل للطلاب بعد التخرج لأنهم يتعلمون في تخصصات تربط بسوق العمل ".

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