إقبال كبير من الطلاب .. التعليم: إضافة 15 مدرسة تكنولوجية جديدة قريبا

كشف محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، تفاصيل توقيع 5 اتفاقيات مع وزارة العمل واتحاد الصناعات لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة.

وقال محمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" إنشاء المدارس التكنولوجية يحتاج إلى مستثمرين لإنشاؤها ".

أضاف محمد مجاهد :" وصلنا للمدرسة رقم 61 وسوف يتم إضافة 15 مدرسة تكنولوجية جديدة في المستقبل القريب ".

وتابع محمد مجاهد :" تخصصات المدار س التكنولوجية التي تم توقيع اتفاقيات مع وزارة العمل واتحاد الصناعات بشأنها، خاصة بمواد البناء وصناعة الأخشاب والأدوية والكيماويات ".

وأكمل محمد مجاهد :" لازم يكون عدد الطلاب من 20 لـ 25 طالب في الفضل داخل المدارس التكنولوجية التطبيقية لضمان جودة التعليم ، مضيفا:" هناك إقبال من الطلاب للالتحاق بالمدارس التكنولولجية التطبيقية ".

وتابع محمد مجاهد:" المدارس التكنولوجية التطبيقية توفر فرص عمل للطلاب بعد التخرج لأنهم يتعلمون في تخصصات تربط بسوق العمل ".