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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الخارجية: السوريون يستحقون الرعاية الدولية.. ولا يوجد أزمة دائمة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن كل العمل الذي تقوم به لجنة الاتصال في أزمة سوريا يستند على المرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها في مقدمتها قرارات مجلس الأمن، ولا يوجد أي تباين في مواقف مجموعة الاتصال العربية، والأهداف التي عبر عنها كثير من الدول والمجموعات الدولية المهتمة بالشأن السوري.

 

وزير الخارجية: لا توجد أزمة دائمة وحقوق الإنسان السوري يجب وضعها في الأولوية

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، نُقل عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن الأزمة السورية شهدت جمودا لحق بها في السنوات الأخيرة مع تحول الأنظار عن هذه الأزمة لأسباب عديدة منها أزمة كورونا، وتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، جعلت من الضروري أن تطلع الدول العربية خاصة التي لها تأثيرها واتصالاتها المتشعبة، وكُلفت من قبل الجامعة العربية بالاطلاع على هذه المهمة. 

 

وتابع وزير الخارجية، أن قضية سوريا قضية تهم العالم العربي، الشعب السوري شعب شقيق تربطه بأشقائه في العالم العربي صلات من التاريخ والثقافة المشتركة، وكان من الأهمية بذل هذا الجهد، واستمراره من أجل حل الأزمة السورية، مؤكدا أن هناك جهودا تبذلها الحكومة السورية مع تحديد العناصر الأمنية والسياسية وضرورة التعامل معها بمنظور الخطوة مقابل خطوة التي سُلمت لوزير الخارجية السوري من أجل ضرورة التوصل لحل هذه الأزمة. 

 

وشدد على أنه لا يوجد أزمة دائمة أو حل دائم، خاصة حينما تكون مرتبطة بوضع دائم، المواطنين السوريين يستحقون الرعاية الدولية، والاعتراف بما عانوا منه خلال هذه الأزمة، وعلى المجتمع الدولي بذل كل جهده، ويصل لنقطة التوافق، إذ أن سوريا دولة ذات سيادة، ويجب احترام هذه السيادة، واحترام وحدة أراضيها، وهذه مبادئ متفق عليها، فضلا عن أهمية الشق الإنساني في إطار الدعوة للحفاظ على حقوق الإنسان. 

 

وأتم وزير الخارجية تصريحاته قائلا، إن حقوق الإنسان السوري يجب مراعاتها ووضعها في الأولوية في الوقت الحالي. 

وزير الخارجية سامح شكري لجنة الاتصال مجلس الأمن الأزمة السورية إكسترا نيوز

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