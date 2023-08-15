هل تتنازل أوكرانيا عن أراضيها للانضمام إلى الناتو ؟.. مستشار زيلينسكي يجيب

أثارت تصريحات رئيس أركان حلف شمال الأطلسي "الناتو" ستيان جنسن حول تنازل أوكرانيا عن بعض أراضيها في مقابل الانضمام إلى الحلف جدلا كبيرا.

وقال مستشار مكتب الرئيس فلودومير زيلينسكي ميخائيل بودولاك، إن أوكرانيا لن تتبادل أراضيها من أجل الانضمام إلى الناتو، بحسب تصريحات على شبكة "تويتر" التي تغير إسمها إلى "إكس".

وأشار بودولاك إلى أنه سيكون من الأفضل لحلف شمال الأطلسي الإعلان عن زيادة إمدادات الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لروسيا، مضيفا "فلماذا إذن نقترح سيناريو التجميد المرغوب فيه لروسيا بدلا من تسريع توريد الأسلحة" بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وفي وقت سابق، أشار رئيس أركان الناتو ستيان جنسن إلى أن أوكرانيا قد تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.