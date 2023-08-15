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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صالون تواصل الأجيال يبدأ فعاليته الأولى الأربعاء بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة المعاشات بـ نقابة الصحفيين انطلاق أولى فعاليات صالون تواصل الأجيال، السابعة مساء الأربعاء 16 أغسطس، تحت عنوان: "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين حق السبق وحرمة الحياة الخاصة".

وقال أيمن عبدالمجيد: أن الصالون بداية التطبيق العملي لمحور الاستفادة من خبرات شيوخ المهنة باستراتيجية عمل لجنة المعاشات التي تشمل حقوق تشريعية ومهنية وخدمية.

وأضاف عبدالمجيد: يناقش شيوخ المهنة غدًا الأربعاء مع مختلف أجيالها، ضوابط الأداء المهني وحرفيته، ومدى حق المصور الصحفي وواجباته في ضوء القانون ومواثيق الشرف وحرمة الحياة الخاصة، خاصة في تغطية جنازات المشاهير والمحاكمات وغيرها من القضايا المهنية التي يثار بشأنها الجدل.

وأضاف عبدالمجيد: يُشارك في الصالون نخبة من شيوخ المهنة، وتدعو اللجنة الزملاء المصورين وجميع المهتمين للمشاركة لإثراء النقاش، والتواصل بين الأجيال.

ودعا عبدالمجيد اعضاء اللجنة والمهتمين من مختلف الأجيال والمؤسسات الصحفية للمشاركة في النقاشات المهنية التي تستهدف صالح الزملاء والمهنة.

الصحفيين نقابة الصحفيين صالون تواصل الأجيال

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