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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يتم صرفها فورًا.. نقابة الصحفيين تقرر زيادة المعاشات 500 جنيه لأعضائها

صدى البلد

قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه اليوم الأربعاء 9 يوليو 2023، زيادة معاش النقابة بواقع 500 جنيه ليصبح 3 آلاف جنيه، على أن تطبق هذه الزيادة بدءاً من السنة المالية الحالية معاش شهر يوليو، وأن يتم صرفها فوراً مع معاش الشهر الحالي.


كما قرر مجلس النقابة زيادة الحد الأدنى للأجور بعقود العمل الثلاثية لتصبح 3 آلاف جنيه، وتعديلها بلائحة القيد مع مخاطبة كافة المؤسسات الصحفية بتطبيق العقد الجديد على المتقدمين الجدد للجنة القيد، على أن يتم تطبيقة من لجنة القيد القادمة.


وكان نقيب الصحفيين قد خاطب المجلس القومي للأجور وجميع المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية لتطبيق الحد الأدنى على جميع الصحفيين وما يتبعه من قرارات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 46 لسنة 2023، وكذلك تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين والتي ألزمت مجلس النقابة بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقرر من الدولة، وما يتبعه من درجات مالية .
وأعلن مجلس النقابة بالإجماع دعمه لإضراب العاملين بمؤسسة بي بي سي للمطالبة بحقوقهم، ومساندته لهم في إضرابهم القادم، والذي يبدأ يوم الإثنين 21 أغسطس، كما طالب المجلس كل المعنيين بدعم الزملاء في مواجهة التمييز الذي يتعرضون له من قبل الإدارة والتعنت الذي تمارسه ضدهم لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
كما أعلن المجلس دعمه لمطالب الزملاء الصحفيين وأصحاب المعاشات بالوفد للحصول على مستحقاتهم المالية، وحث مجلس النقابة إدارة صحيفة الوفد والقائمين على الحزب للالتزام بتعهداتهم ووقف سياسة المماطلات وصرف مستحقات الزملاء المالية وشدد المجلس على مساندته لأي تحركات قانونية يتخذها الزملاء حتى الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.
 

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