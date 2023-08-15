التعبئة والإحصاء: حالة طلاق كل دقيقتين.. ومولود كل 14 ثانية

أكد شاكر النجار رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو المصدر الرئيسي للإحصاءات الرسمية بالدولة.

وقال شاكر النجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" إجمالي المواليد في عام 2022 وصل لـ 2مليون و193 ألف مولود".

وتابع شاكر النجار :" يتم إنجاب 6008 مولود في اليوم، ولدينا مولود كل 14 ثانية وهذا وفق إحصاء عام 2022".

واكمل شاكر النجار :" إجمالي حالات الزواج في عام 2022 كان 929 Hلف و428 حالة زواج بمتوسط 2546 حالة زواج في اليوم الواحد، بمعدل حالة زواج كل 34 ثانية ".

ولفت شاكر النجار :" في عام 2022 سجلنا 602 ألف حالة وفاة ، ولدينا 31 حالة طلاق في الساعة الواحدة وحالة طلاق كل دقيقتين ".