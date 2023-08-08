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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعبئة والإحصاء: عدد السكان زاد 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

أكد حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 دول أوروبية صغيرة.

الإحصاء: 4.3 % ارتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2023

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وقال عبد العزيز في تصريحات له على “القناة الاولى ” :"  كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري".

وأضاف أن كتيب مصر في أرقام  يتحدث عن العمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة. 

وتابع حسين عبد العزيز:" يعرض الكتيب أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها".

وأكمل عبد العزيز :" عدد السكان في أول  يناير من عام  2023 وصل لـ 104 ملايين و462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 مليون نسمة".

الاحصاء عدد السكان مصر التعبئة اخبار التوك شو

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