عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مولود كل 14 ثانية.. الإحصاء تعلن تسجيل حالات الزواج والطلاق في 2022

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن تسجيل مصر حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية وحالة طلاق كل 117 ثانية عام 2022.

وارتفعت حالات الزواج في مصر لتصل إلى 929.4 ألف حالة زواج عام 2022 مقابل 880 ألف حالة زواج عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.6%، وبلغ متوسط عدد حالات الزواج في الشهر 77.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 2546 حالة، وفي الساعة 106 حالة، وفي الدقيقة 1.8 حالة، وحالة زواج كل 34 ثانية.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد حالات الزواج خلال عام 2022
1. القاهرة 150.3 ألف حالة.
2. الشرقية 61 ألف حالة.
3. البحيرة 58.9 ألف حالة.
4. الدقهلية 57.1 ألف حالة.
5. المنيا 56.6 ألف حالة.
6. سوهاج 52 ألف حالة.
7. الغربية 51 ألف حالة.
8. الإسكندرية 50 ألف حالة.
9. الجيزة 48.8 ألف حالة.
10. أسيوط 43.6 ألف حالة.

وبلغ عدد مواليد مصر 2 مليون و193 ألف مولود عام 2022 مقابل 2 مليون 185 ألف مولود عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 0.4%، وسجل متوسط عدد المواليد في الشهر 182.8 ألف مولود عام 2022، وفي اليوم 6008 مولود، وفي الساعة 250 مولود، وفي الدقيقة 4.2 مولود، ومولود كل 14 ثانية.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد المواليد خلال عام 2022
1. الجيزة 201.5 ألف مولود.
2. القاهرة 180.3 ألف مولود.
3. المنيا 161.5 ألف مولود.
4. الشرقية 154.5 ألف مولود.
5. سوهاج 150.6 ألف مولود.
6. البحيرة 141.8 ألف مولود.
7. أسيوط 134.7 ألف مولود.
8. الدقهلية 121.9 ألف مولود.
9. القليوبية 115 ألف مولود.
10. الإسكندرية 97.1 ألف مولود.


وسجل عدد حالات الطلاق في مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة طلاق عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية أي في أقل من دقيقتين.

أعلى عشر محافظات من حيث عدد حالات الطلاق خلال عام 2022
1. القاهرة 57.2 ألف حالة.
2. الإسكندرية 26.3 ألف حالة.
3. الجيزة 24.1 ألف حالة.
4. الشرقية 19 ألف حالة.
5. الدقهلية 17.7 ألف حالة.
6. القليوبية 14.2 ألف حالة.
7. الغربية 13.5 ألف حالة.
8. البحيرة 13 ألف حالة.
9. المنوفية 8.4 ألف حالة.
10. المنيا 8 آلاف حالة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يكشف عن اسم مهاجم الأهلي الجديد وجنسيته

5 أسباب .. خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

عاملة 80 جنيه في الأكشاك.. أسعار السجائر تنافس اللحمة ومفاجأة صادمة للتجار

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

محمد صلاح يكشف الأنسب لخلافة مرتضى منصور في رئاسة الزمالك

أعراض مرض تسبب في موت زوج الشيف هالة فهمي.. ماذا حدث له؟

خلص بنسبة 99%.. سيف زاهر يكشف مهاجم الأهلي الجديد بعد رحيل شريف

ترشيحاتنا

منعا للنصب .. تعرف على قائمة المعاهد المعتمدة رسمياً في مصر

هذا ما حدث بسبب الصين.. تراجع معظم أسواق الخليج العربي| تفاصيل

صوروه بملابس حريمي .. الداخلية تكشف عن تفاصيل فيديو سائق البحيرة

ننشر قائمة الجامعات التكنولوجية المعتمدة رسمياً في مصر

مصر في مأمن.. تحركات عاجلة لتأمين مخزون القمح بعد قرار روسيا

مفيش كاميرات بعنابر النزيلات وإغلاق 43 سجنا قريبا|بيان مهم للقومي لحقوق الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كرة نار صعدت للسماء.. هل حرائق غابات هاواي القاتلة مُفتعلة ؟

بربع مليون جنيه.. إطلالة مي عمر وأسماء جلال تثير الجدل| شاهد

موسم بيع مهاجمي الأهلي للبحث عن السوبر.. من يعوض غياب شريف بعد رحيله رسميا؟

زوج أبوه الثانية بنفسه.. شاب يرضي والدته بهذه الهدايا بعد اختيار ضرتها

فيديو

تفاصيل رحلة شفاء بيلا حديد من مرض مُزمن.. معلومات صادمة عنه|فيديو جراف

شايفين الصحاب..سيدة عربية تهدي صديقتها سيارة بـ 3 ملايين جنيه/ فيديو جراف

حبس ومحاكمة .. قادة الانقلاب يوجهون تهمة الخيانة العظمي للرئيس المعزول محمد بازوم

تجار باب البحر والسجائر| الحكومة تتحرك والشرقية للدخان تجهز مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ