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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفيومي رئيسا لمجلس الإدارة.. ننشر تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بالقليوبية

صدى البلد

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بتشكيله الجديد، أولى جلساته الإجرائية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لانتخاب هيئة مكتب الغرفة، التي تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثان، وسكرتيرا عاما وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي: فوز الدكتور محمد عطية الفيومي برئاسة مجلس الإدارة، بينما فاز المستشار حمدي أبو العنين نائبا أول للغرفة، وفوز جمال سعودي نائبا ثانيا، وماهر شعلان أمين الصندوق، وأحمد السقا سكرتيرا عاما للغرفة، وحاتم البدوي أمين الصندوق المساعد للغرفة.

 

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ويضم مجلس إدارة الغرفة 14 عضوا منهم 7 أعضاء نجحوا بالتزكية وهم النائب الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى والمهندس حمدى حمدى ابوالعينين اسماعيل وماهر مغاورى عبدالحليم شعلان ومحمد صدقى عبدالعليم محمود المغربى وابراهيم يوسف عفيفي الخولى والدكتور حاتم السيد البدوى محمد سلامة وأحمد كمال شعلان.

واعتمد وزير التجارة والصناعة، تعيين 7 أعضاء وهم: جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، وهاني نصار.

القليوبية الغرفة التجارية بالقليوبية

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