هنروح في حتة تانية|تامر أمين: الدولة بدأت بتطوير ملف تجارة الترانزيت

قال الإعلامي تامر أمين، إن ‏واحدا من الملفات التي اهتمت بها دولة خاصة بعد عام 2016 هو ملف تطوير الموانئ لكن هذا الملف كنت طوال الوقت ينقصه جزء بسيط وهذا الجزء هو تجارة الترانزيت.

وتابع تامر أمين خلال برنامجه آخر "النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الدولة المصرية بدأت أن تقوم بتطوير هذا الملف وإضافة هذا المحور المهم جدا واجتماع ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم كان متعلقا بكيفية تعديل التطوير الذي يحدث في الموانئ لكي تكون الموانئ المصرية جاهزة تماما لتجارة الترانزيت.

تجارة الترانزيت

‏وأضاف أن هذه التجارة قامت عليها اقتصاديات الدول بأكملها وهذه التجارة معناها أن السفن التجارية تقوم بعمل ترانزيت او استراحة في الميناء المجهز لذلك ويكون متوفر لها كافة الاحتياجات من معدات وامدادات وخدمات، بالإضافة إلى الإصلاحات وقطع الغيار قائلا: "لو ده حصل في الموانئ المصرية هنروح في حتة تانية".