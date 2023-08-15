عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علماء يكتشفون جسيمًا ذات قدرات عجيبة .. ما القصة؟

علماء يكتشفون جسيمًا
علماء يكتشفون جسيمًا ذات قدرات عجيبة

اكتشف العلماء جسيمًا يمكن أن يؤدي إلى موصلات فائقة تقوم بتوصيل الكهرباء في درجة حرارة الغرفة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، الموصل الفائق عبارة عن معدن أو سبيكة معينة قادرة على توصيل الكهرباء دون مقاومة ، ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة أقل من 100 فهرنهايت حتى درجة التجمد. 

حدد الباحثون في جامعة إلينوي مؤخرًا جسيمًا عديم الكتلة ، مما يعني أنه يمكن أن يتشكل في أي درجة حرارة ، في معدن السترونتيوم روثينات - بعد ما يقرب من 70 عامًا من التنبؤ بـ `` الشياطين ''.

 تُستخدم الموصلات الفائقة في عمليات مثل القطارات المرتفعة وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي عالية الدقة (MRI) ، لكن المواد التي تعمل في درجة حرارة الغرفة من شأنها أن تمهد الطريق لأجهزة كمبيوتر أكثر قوة.

تم اكتشاف الموصلية الفائقة منذ أكثر من 100 عام في الزئبق المبرد إلى درجة حرارة الهيليوم السائل عند سالب 452 فهرنهايت.

 بعد اكتشاف الموصلية الفائقة في الزئبق ، لوحظت هذه الظاهرة أيضًا في مواد أخرى عند درجات حرارة منخفضة جدًا، حيث تضمنت المواد عدة معادن وسبائك النيوبيوم والتيتانيوم التي يمكن بسهولة تحويلها إلى سلك

 

جسيم ا العلماء الكهرباء درجة الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حل أزمة فريق اليد.. مرتضى منصور يعلن تجديد عقد هذا اللاعب

بعد محمد شريف.. شوبير يعلن رحيل لاعب جديد عن الأهلي

فتحت الهدوم وضعفت.. اعترافات سائق اند درايف المتهم بواقعة فتاة أكتوبر

أخبار سارة للمصريين.. اشتراطات جديدة والسماح بارتفاع البناء| إيه الحكاية؟

رد رسمي وقاطع من ليفربول.. حكاية صورة حسمت مصير محمد صلاح |شاهد

رد فعل مفاجئ من ليفربول بعد العرض السعودي لـ محمد صلاح.. شاهد

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

موضوعات متعلقة

تشابه كبير..أم تتسبب في حالة ارتباك بحفل زفاف ابنتها بسبب فستانها| صور

مشهد مروع.. ضبط لص مقابر في بريطانيا أثناء استخراجه رفات الموتي |تفاصيل

ميكب أرتيست تقرر العمل للمنتقبات فقط: سألت وقالولي حرام

شاهد| لحظة انفجار مدوي لمنزل كامل في الولايات المتحدة

قصة أكثر نمر رعبا بالعالم.. ينتظر ضحاياه بالساعات للفتك بهم

تغير مسار طائرة بسبب راكب ادعى حمله شئ خطير.. ما القصة؟

يتمتعون بقوة فائقة.. تشكيل جيش من الجنود الإلكترونيين في هذه الدولة |تفاصيل

لن تصدق مكانها.. اكتشاف أعمق حفرة في العالم

ترشيحاتنا

داخلين على مشكلة كبيرة| ميدو يكشف أزمة كبرى للنادي الأهلي

وزارة الهجرة تعلن تخصيص بريد إلكتروني للرد على معنى استفسارات المصريين بالخارج بشأن التجنيد

يختصر زمن الرحلة إلى النصف| هذه محطات القطار السريع بين جميع المحافظات

محكمة جورجيا تقر بنشر لائحة اتهام ترامب على الإنترنت

ضياء رشوان: قرارات سعيدة للمصريين في اجتماع الحوار الوطني غدا

هيئة كبار العلماء تعقد احتفالية كبرى لختم كتاب «فتح المغيث».. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند وضع القهوة في الثلاجة؟

هاني الناظر : زيت طبيعي يعالج الشيخوخة والهالات بديلا لكريمات العناية بالبشرة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم وش في وش

فيديو

أحمد العوضي ينقذ 4 شباب من الغرق.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

تقاليع شباب شبرا.. إعلانات غرف الرعب والشقة المسكونة تغزو الشوارع وتهدد بكارثة ماالقصة؟

انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة.. هل يمنحه ليفربول الضوء الأخضر للرحيل؟

حوت ضخم يستعرض مهاراته بحركات نادرة في المحيط.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ