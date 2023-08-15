علماء يكتشفون جسيمًا ذات قدرات عجيبة .. ما القصة؟

اكتشف العلماء جسيمًا يمكن أن يؤدي إلى موصلات فائقة تقوم بتوصيل الكهرباء في درجة حرارة الغرفة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، الموصل الفائق عبارة عن معدن أو سبيكة معينة قادرة على توصيل الكهرباء دون مقاومة ، ولكن يجب أن تكون درجة الحرارة أقل من 100 فهرنهايت حتى درجة التجمد.

حدد الباحثون في جامعة إلينوي مؤخرًا جسيمًا عديم الكتلة ، مما يعني أنه يمكن أن يتشكل في أي درجة حرارة ، في معدن السترونتيوم روثينات - بعد ما يقرب من 70 عامًا من التنبؤ بـ `` الشياطين ''.

تُستخدم الموصلات الفائقة في عمليات مثل القطارات المرتفعة وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي عالية الدقة (MRI) ، لكن المواد التي تعمل في درجة حرارة الغرفة من شأنها أن تمهد الطريق لأجهزة كمبيوتر أكثر قوة.

تم اكتشاف الموصلية الفائقة منذ أكثر من 100 عام في الزئبق المبرد إلى درجة حرارة الهيليوم السائل عند سالب 452 فهرنهايت.

بعد اكتشاف الموصلية الفائقة في الزئبق ، لوحظت هذه الظاهرة أيضًا في مواد أخرى عند درجات حرارة منخفضة جدًا، حيث تضمنت المواد عدة معادن وسبائك النيوبيوم والتيتانيوم التي يمكن بسهولة تحويلها إلى سلك