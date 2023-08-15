مصر بتفرح بفنانها.. محمد رياض عن إطلاق اسم عادل إمام على المهرجان القومي للمسرح

أعرب الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، عن سعادته بنجاح فعاليات الدورة 16 من المهرجان ‏القومي للمسرح "دورة عادل إمام"، مشددًا على إطلاق اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب على الدورة القادمة من المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي"، إن هناك إقبال كبير من الجمهور على الدورة الـ 16 للمهرجان القومي للمسرح.

وواصل:" العلمين الجديد حاجة عظيمة تستحق الفخر، وتحولت في زمن قياسي لحاجة مشرفة لمصر".



وأشار إلى ان المهرجان القومي للمسرح أكبر مهرجان مسرحي في المنطقة، وتحملت مسئولية مهرجان تقدمه مصر عن المسرح، وبحثت عن أفضل اسم في المنطقة، وقلت بالطبع الزعيم عادل إمام، وتم إطلاق اسمه وكان حاجة مفرحه جدًا وخاصة لدى فناني مصر والمواطنين العاديين.. كمية الفرحة كبيرة.. مصر بتحتفل بفنانها الكبير والعظيم".