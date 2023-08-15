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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد رياض: مهرجان القومي للمسرح يعتبر عيدا للفن المصري وسعيد بنجاحه

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أنه سعيد بنجاح المهرجان، مشيرا إلى أنه كان هناك 37 عرض مسرحي، والعديد من الندوات و6 ورش مسرحية.

وقال محمد رياض، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن  المهرجان يتميز بانه شبابي، مؤكدا أن 95% من حضور المهرجان كانوا من الشباب، وكان هناك حالة من السعادة وعيد للفن المصري، بوجود مهرجان كبير بهذا الحجم.

وتابع رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن وجود الإعلام والصحفيين أعطور بؤرة إهتمام للمهرجان، وجعل له أصداء في دول العالم العربي.

جهودها البارزة لنجاح المهرجان

وأشار محمد رياض إلى أن أنه تم إعلان الجوائز على الهواء، مؤكدا أن ذلك سبب حالة من الفرحة الكبيرة لدى الفائزين على الهواء، خلال الفعاليات، موجها الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على جهودها البارزة لنجاح المهرجان.

محمد رياض المهرجان القومي للمسرح رنامج “الحياة اليوم” الشباب العالم العربى

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