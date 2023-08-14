محمد رياض: سعيد بالمهرجان القومي للمسرح.. وبالحالة التي تم صنعها مع الجمهور

أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أنه أريد أن أعبر عن سعادتي في وجود هذا الجمع من المسرحين والمبدعين، وأنا سعيد بهذه الحالة الذي صنعها نجوم المسرح مع الجمهور.

وقال محمد رياض، خلال تصريحات على هامش فعاليات المهرجان القومي للمسرح، أن المهرجان اكان هدفه دائما هذا التلاقي مع المبدعين، مؤكدا أنه خلال هذه الدورة طرحت أفكارا جديدة وأسلوبا مهنيا مبدعا.

كلمة السر في هذا النجاح

وتابع رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن تحول المهرجان هذا العام لعرس فني وكان الجمهور هو كلمة السر في هذا النجاح.