قبل انطلاقه في رحلة بحرية مع أسرته.. وزير سلوفاكي يشيد بسحر الغردقة

يستعد وزير الاستثمار والتنمية في سلوفاكيا، صامويل ميقال، للانطلاق في رحلة بحرية برفقة أسرته من شواطئ الغردقة، مستغلًا الأجواء الهادئة والطبيعة الفريدة التي تتميز بها المدينة الساحلية.



وأكد الوزير أن اختياره المتكرر لقضاء إجازته في الغردقة لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة لما توفره من تجربة سياحية متكاملة تجمع بين صفاء البحر الأحمر، واعتدال الطقس، وتنوع الأنشطة التي تلائم مختلف الأذواق.



وخلال تواجده بالمدينة، عبّر ميقال عن انبهاره بما لمسه من مستوى متقدم في الخدمات السياحية، مشيرًا إلى أن الغردقة أصبحت نموذجًا ناجحًا للمدن السياحية القادرة على جذب الزوار من مختلف دول العالم.



ولفت إلى أن ما يميز المدينة ليس فقط جمالها الطبيعي، بل أيضًا حالة الهدوء والتنظيم التي تسود شوارعها، إلى جانب حسن استقبال المواطنين للسائحين، وهو ما يترك انطباعًا إيجابيًا لدى الزائر منذ اللحظة الأولى.



وأضاف أن تجربته الشخصية في الغردقة تدفعه دائمًا إلى الترويج لها بين مواطني بلاده، مؤكدًا أنها وجهة مثالية لمن يبحث عن الاستجمام أو قضاء عطلة عائلية مميزة بعيدًا عن صخب الحياة اليومية.



وأشار إلى أن السياحة المصرية تمتلك إمكانات كبيرة، خاصة في مدن البحر الأحمر، التي تجمع بين الطبيعة الساحرة والبنية السياحية المتطورة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد أن الغردقة تظل واحدة من الوجهات التي تستحق الزيارة أكثر من مرة، لما تقدمه من تجربة مختلفة في كل زيارة.