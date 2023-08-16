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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالة المرورية.. كثافات متقطعة في الكورنيش وعباس العقاد والطيران

الحالة المرورية بالطرق
الحالة المرورية بالطرق والمحاور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى الحالة المرورية اليوم 16 أغسطس 2023. 


وقالت الإعلامية هالة الحملاوي، إن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه للمؤسسة فإنه يشهد سيولة مرورية. 


وأضافت، أن الخالة المرورية على كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية فإنه يشهد سيولة مرورية حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه سيجد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وهناك كثافات أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات، كذلك الأمر للمتجه إلى مدينة نصر ومحور النصر من ميدان التحرير. 

 

الحالة المرورية بالقاهرة 


وظهرت بعض الكثافات المتحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، يشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. 


ويشهد كوبري الروضة بعض الكثافات النسبية، أما نفق الأزهر فإنه يشهد انتظاما لحركة المرور وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم والقاهرة عبر الطريق الزراعي.
 

الحالة المرورية كثافات الكورنيش وسط البلد سيولة مرورية كوبري اكتوبر

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